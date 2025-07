VIPER celebra 40 anos de carreira e lança nova versão do disco “Tem Para Todo Mundo” Inédito no streaming e fora de catálogo há décadas, álbum em português disponibilizado em 1996 foi regravado e remixado Cartão de Visita|Do R7 06/07/2025 - 00h15 (Atualizado em 06/07/2025 - 00h15 ) twitter

Escute, aqui.

O VIPER divulga hoje a nova edição do disco “Tem Para Todo Mundo”, lançado originalmente em 1996. Embora parte do material original tenha sido mantido, foram feitas gravações adicionais e mudanças estruturais nas faixas, além de uma nova mixagem.

“Apesar de ter sido um álbum polêmico na época do lançamento, porque trazia um som mais pop e letras em português, hoje vejo que os fãs têm um carinho especial por essas músicas”, afirma Felipe Machado. “Há anos que as pessoas me abordam e pedem esse relançamento. O mundo era muito diferente trinta anos atrás, o que parecia inaceitável em termos de sonoridade, atualmente parece algo normal”.

O guitarrista completa: “Apesar de não trazer o estilo que tornou o VIPER conhecido, é um trabalho que nos deu muito orgulho, principalmente pela qualidade das composições. É um projeto muito legal de ouvir, feito a partir de influências bem diferentes, mas com aquela característica marcante das canções do Pit Passarell que mais tarde fizeram dele um dos maiores compositores do rock brasileiro”.

A versão de 2025, que comemora os 40 anos de carreira da icônica banda brasileira de heavy metal, usou a ferramenta de inteligência artificial MOISES para recuperar os vocais originais de Pit, além de partes instrumentais gravadas pelo guitarrista Yves Passarell e pelo baterista Renato Graccia. Felipe gravou todas as guitarras, dando à obra um caráter bem diferente - mais pesado e moderno em relação à original.

“Tem Para Todo Mundo” traz participações de artistas como Dado Villa-Lobos (Legião Urbana), Alvin L., Yves Passarell, Roger Rocha Moreira, Ivo Meirelles, Funk ‘n’ Lata, entre outros.

O álbum foi gravado por Pit Passarell (baixo e vocais), Felipe Machado e Yves Passarell (guitarras) e Renato Graccia (bateria). A edição original foi produzida pelo renomado Mayrton Bahia (Legião Urbana) enquanto a atual foi regravada e produzida por Val Santos e Felipe. As artes foram assinadas por Fernanda Victorello. Já o nome foi atualizado: em vez do tom informal ‘Tem Pra Todo Mundo’, foi corrigido para “Tem Para Todo Mundo”.

“Tem Para Todo Mundo” é um lançamento Wikimetal Music / FMLabs.

VIPER

Formado atualmente por Leandro Caçoilo (vocal), Felipe Machado e Kiko Shred (guitarras), Dani Matos (baixo) e Guilherme Martin (bateria), o VIPER foi a primeira banda brasileira de heavy metal a fazer um grande sucesso no Japão. No início dos anos 1990, lideraram as paradas de sucesso à frente de grandes nomes mundiais como Nirvana e Van Halen. Com álbuns como “Soldiers of Sunrise”, “Theatre of Fate” e “Evolution”, o VIPER gravou e fez turnês pela Europa, EUA e América do Sul. Durante a turnê no Japão, gravou o álbum ao vivo “Maniacs in Japan - VIPER Live”. A primeira formação da banda contava com o vocalista Andre Matos, que depois deixou o grupo para formar o Angra e Shaman. O vocalista faleceu em 2019, sendo homenageado pelo VIPER com a música/clipe “The Spreading Soul Forever”. Lançado em 2023, o novo álbum do VIPER, “Timeless”, foi o primeiro disco de inéditas em 15 anos. Em 2024, o VIPER sofreu outra tragédia: a morte do baixista e vocalista Pit Passarell, vítima de câncer. Em seu lugar entrou Dani Matos, irmão de Andre Matos.