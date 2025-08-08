Vitão lança “Sacode” e inicia nova fase mais conectado com sua essência O single solo apresenta nova sonoridade, antecipa álbum inédito e marca um novo momento de liberdade criativa Cartão de Visita|Do R7 08/08/2025 - 18h17 (Atualizado em 08/08/2025 - 18h17 ) twitter

O single solo apresenta nova sonoridade, antecipa álbum inédito e marca um novo momento de liberdade criativa

Escute aqui.

Vitão iniciou um novo capítulo de sua trajetória com o lançamento de “Sacode” nesta última quinta-feira (07 de agosto), single que simboliza o reencontro com sua essência artística e abre caminho para o próximo álbum, previsto para os próximos meses. A faixa, seu primeiro trabalho solo desde TODAMANHÃ (2023), marca o início de uma fase em que o artista assume mais controle sobre sua música, suas escolhas e sua narrativa.

Com uma sonoridade vibrante e cheia de identidade, “Sacode” traduz a liberdade criativa que tem guiado Vitão nessa nova etapa — mais madura, autêntica e conectada com o que ele realmente quer expressar como artista.

O lançamento marca o início de um período fértil e transformador na carreira do cantor e compositor, que passou os últimos tempos imerso no estúdio e em processos criativos. Durante esse intervalo, Vitão se aproximou de novos produtores e compositores, buscou referências diversas e se permitiu explorar caminhos musicais que expandissem seus horizontes artísticos.

"'Sacode' representa um momento de alegria e confiança pra mim. Também representa um momento de reinvenção, uma sonoridade diferente, mas ao mesmo tempo muito dentro da minha essência, dentro do que imagino que o público gosta de me ouvir cantando", afirma.

A canção nasceu de forma despretensiosa, a partir de uma ideia produzida por ele em casa, e foi ganhando forma ao lado de parceiros criativos, como Donatto e Bwayne. Além disso, a faixa foi masterizada por Brendan Duffey, engenheiro de áudio ganhador de diversos prêmios Grammy e com trabalhos que vão de Milton Nascimento à Kendrick Lamar.

"Há um tempo, eu havia produzido e feito uma letra em inglês. Mostrei pro Donatto e ele sampleou essa ideia e começou a construir outra música a partir daquilo. O Bwayne chegou com o refrão e a entrada do verso 'com você do castanho ao branco'. Então, fomos desenvolvendo o restante em conjunto. Depois, senti que faltava uma parte com violão e fiz o verso com base acústica. Isso tudo deu nessa obra prima chamada 'Sacode'", explica.

Com mais de 10 milhões de ouvintes nas plataformas de streaming, Vitão revela que esse período de recolhimento foi essencial para seu crescimento artístico e pessoal.

"Foi importante viver um hiato, um respiro da exposição. Sinto que isso me permitiu desenvolver outros lados, outras habilidades, me desenvolver como pessoa também, estar mais com a família e amigos e criar muita coisa nova. Me reencontrei no meio de tantas coisas que ouvi falar sobre mim e me agarrei a quem sou. É um processo de amadurecimento."

Embora explore novas influências e nuances sonoras, Vitão antecipa que o próximo álbum trará de volta elementos que o consagraram no início da carreira, mas sob uma nova perspectiva.

"Como no meu álbum anterior eu experimentei muito, nesse novo busquei o que sinto que o público quer de mim. Não ficou igual ao que eu fazia em 2019, até porque isso seria um autoplágio ou simplesmente chato, mas sinto que traz uma sensação de essência, com muitas novas influências do R&B, do Rap e da música popular brasileira", finaliza.

Esse novo ciclo chega em meio ao sucesso de “Eu Vou na Sua Casa” — colaboração com Felipe Amorim e o rapper BIN — que revisita a faixa “Penélope”, de Vitão e BIN, gravada no Malibu Studios. A música alcançou o 1º lugar no Top 50 – Brasil do Spotify, entrou para o chart da plataforma em Portugal e conquistou o primeiro lugar no TikTok, consolidando um momento de forte conexão com o público e grande visibilidade nas plataformas.

