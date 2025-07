Vivendo do Ócio lança “Baila Comigo” com Paulo Miklos e anuncia novo álbum Produzida por André T, a faixa une disco, funk e rock alternativo, marcando o reencontro da banda com Salvador — após turnês internacionais... Cartão de Visita|Do R7 01/07/2025 - 14h36 (Atualizado em 01/07/2025 - 14h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Produzida por André T, a faixa une disco, funk e rock alternativo, marcando o reencontro da banda com Salvador — após turnês internacionais e palcos como Lollapalooza e Rock in Rio

Cartão de Visita - Entretenimento

Ouça aqui: https://youtu.be/H5mBB4eeSkA

Vivendo do Ócio apresenta o single “Baila Comigo”, com participação especial de Paulo Miklos — um dos nomes mais icônicos do rock brasileiro e integrante da formação original dos Titãs. A faixa antecipa o quinto álbum de estúdio da banda baiana, agora com Gabriel Burgos na bateria, ao lado de Jajá, Luca e Davide Bori. Prestes a completar duas décadas de estrada, o grupo vive um momento de fôlego criativo renovado.



Produzida por André T (Pitty, BaianaSystem, Carlinhos Brown), “Baila Comigo” é um convite para seguir em frente. A música combina riffs de guitarra, linhas de baixo marcantes e uma levada que transita com fluidez entre o disco, o funk e o rock alternativo. Tudo isso sem perder a essência da VDO, marcada por letras que exploram, entre outros temas, a crônica urbana e os ruídos da vida adulta.



A canção nasceu como uma carta íntima, escrita pelo baterista Gabriel Burgos para si mesmo, e logo ganhou corpo coletivo. Fala sobre movimento, dúvidas e confiança no improviso. É menos sobre dançar com alguém e mais sobre dançar consigo — com o que se sente, com o que se tem — e encontrar beleza mesmo no inacabado.



A participação de Paulo Miklos é afetiva, estética e geracional. Sua voz divide os vocais com Jajá Cardoso e amplia o sentido da faixa. “A voz dele traz um olhar que conecta. É como uma linha invisível entre o que fomos, o que somos e o que podemos ser”.



Após mais de uma década vivendo em São Paulo, os integrantes da Vivendo do Ócio se reencontram com Salvador — não apenas como memória emocional, mas como território vivo de criação. É de lá que parte essa nova fase.



Ao longo da carreira, a Vivendo do Ócio já passou por palcos como Lollapalooza e Rock in Rio, lançou álbuns celebrados, como Selva Mundo (produzido por Curumin e com participação de Pepeu Gomes), realizou turnês pela Europa e venceu prêmios como o VMB da MTV. Com uma base fiel de ouvintes espalhados pelo país, o grupo segue firme — explorando novas paisagens sonoras com a mesma entrega de sempre.



“Baila Comigo” carrega ecos de Tim Maia, Sandra de Sá e Titãs, com influências que vão de Chaka Khan a The Clash e Arcade Fire — tudo atravessado pelo balanço de Salvador e o gesto autêntico de quem escolhe sentir antes mesmo de ensaiar.



FICHA TÉCNICA



Jajá Cardoso: Voz, guitarra e teclas

‌



Luca Bori: Baixo, segunda voz

Davide Bori: Guitarra

‌



Gabriel Burgos: Bateria

Paulo Miklos: Voz

‌



Andre T: Engenharia de gravação, mixagem, masterização, produção, teclas e efeitos adicionais

Ricardo Correia: Percussão

Victoria Zacconi: Direção Criativa e Design Gráfico Foto: Peter Quell e Roberto Steve Gobesso Lançamento: Selo Portal Distribuição: ONErpm



SOBRE VIVENDO DO ÓCIO



Após 11 anos morando em São Paulo, Vivendo do Ócio retorna às suas origens em Salvador (BA) e segue trilhando seu caminho para um novo álbum de produção inteiramente baiana. Fundada em 2006 por Jajá Cardoso (vocal e guitarra) e Luca Bori (vocal e baixo), a banda também conta com Davide Bori (guitarra) e Gabriel Burgos (bateria), o mais novo integrante do grupo.



Com uma sonoridade que o próprio grupo define como “rock baiano”, a Vivendo do Ócio se tornou uma referência do rock moderno brasileiro, conhecida pela autenticidade de seu som e pela força de suas composições. Desde o álbum de estreia, acumula prêmios, turnês internacionais e participações em grandes festivais como Lollapalooza, Rock in Rio, Brazilian Day e Porão do Rock — tendo se apresentado em mais de 70 cidades diferentes.



Ao longo da trajetória, construiu uma base sólida de fãs por todo o Brasil e conquistou espaço na mídia especializada com faixas como “Nostalgia”, “Fora Mônica”, “Radioatividade” e “Carranca”, que dialogam com temas contemporâneos e existenciais. Agora, a banda se prepara para lançar seu quinto álbum, produzido por André T — renomado engenheiro de som que já trabalhou com nomes como Carlinhos Brown, Pitty e BaianaSystem.



Abrindo essa nova fase, o single “Baila Comigo” conta com a participação especial de Paulo Miklos, que divide os vocais com Jajá Cardoso e marca, com chave de ouro, o início desse novo capítulo.