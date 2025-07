Viviane Batidão e Suanny Batidão dão voz a um embate emocional em “Covarde” Novo clipe da era “É SAL” chega com atmosfera sensual e intensa Cartão de Visita|Do R7 12/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 14h57 ) twitter

A cantora Viviane Batidão lança às 12h desta sexta-feira (11) o videoclipe de “Covarde”, terceiro lançamento da era “É Sal”. A faixa é uma parceria inédita com a também paraense Suanny Batidão. A produção traz uma atmosfera sensual e intensa, onde as personagens - interpretadas pelas artistas - estão envolvidas com o mesmo homem.

O personagem disputado no videoclipe é vivido pelo ator e modelo paraense Vitor Gadelha. Sobre o processo de gravação e a carga emocional por trás do clipe, Viviane compartilha:

“Foi um clipe muito intenso de gravar. A gente revive, de alguma forma, dores que são muito reais. Quem nunca se sentiu deixada de lado, mesmo dando tudo de si, né? Me entreguei de verdade nesse processo, e acho que o público vai sentir isso em cada cena”, lembra Vivi.

As cenas exploram encontros, contrastes e conexões entre as partes, conduzindo a história por caminhos visuais que reforçam a temática da música e ampliam sua expressão artística.

“Tenho certeza que todos vão amar muito. O clipe está incrível, e vem entregando tudo. A nossa conexão foi muito maravilhosa, a Viviane é muito segura, muito dedicada, tem um cuidado especial e se preocupa com cada detalhe, tem uma mente gigante, pensa em mil coisas ao mesmo tempo, é uma mulher incansável e sabe muito bem o que faz e onde quer chegar. O público pode esperar algo jamais visto dentro do cenário paraense”, afirma Suanny.

O clipe de “Covarde” foi produzido pela Altar Sonoro, produtora referência no cenário musical paraense e nacional. Conhecida por valorizar a cultura amazônica em seus trabalhos, a Altar já assinou videoclipes para grandes nomes como Gaby Amarantos, Zaynara, Lia Sophia, Jaloo, Lucas Estrela, Pauxi e Edgar, além de ter produzido os clipes de “É Sal” e “Só no Pará”, também da Viviane Batidão.

DO PARÁ PARA TODO O BRASIL

Viviane Batidão segue escrevendo um novo capítulo em sua trajetória musical com o lançamento de “Covarde”, terceiro single da era “É Sal”. Inspirado na expressão paraense que simboliza recomeço, o projeto marca uma guinada importante na carreira da artista.

Com raízes fincadas no tecnomelody e uma base fiel de fãs no Norte, Viviane agora amplia seus voos. Nos últimos meses, esteve ao lado de grandes nomes da música nacional, como Ludmilla, Anitta, Alok, Wesley Safadão e Solange Almeida, firmando seu nome entre os destaques da cena.

Apresentar o pop amazônico para novos públicos é mais que uma escolha artística: é um compromisso com suas origens e com a diversidade da música brasileira.

FICHA TÉCNICA: “COVARDE” (VIDEOCLIPE)

Direção:Naré e Guilherme Takshy

Roteiro: Naré, Guilherme Takshy e Viviane Batidão

Direção de Fotografia: Altar Sonoro

Fotografia Still: Alle Peixoto

Ator: Vitor Gadelha

Direção de Arte: Guilherme Takshy

Execução de Cenografia: Neto Castro e Jardel Silva

Apoio de Cenografia: @cacostudio.arq

Iluminação: Natasha K. Leite

Assistente de Iluminação: Rauni Barros da Silva

Stylist: Vinny Araújo

Beleza: Marcelo Oliveira

Execução de Moda: Alessandro Nascimento

Montagem e Colorização: Naré

Lettering: Matheus Linhares

Produtor Pessoal e videomaker: Henrique Franco

Produção Músical: Rodrigo Camarão

Jóias: Le Joie

Figurinos: Estúdio Ellias Kaleb

Produtora pessoal: Lucyleide Pereira

Equipe Suanny

Cabeleireiro: Daywison Oliver

Videomaker: Gabriel Goudet

Equipe 3D

Produtor executivo: Paulo Mendes

Supervisor técnico: Evaldo Lima

Eletricistas: André Melo, Almir Costa

Produção: Carla Gemaque, Simone Bandeira, Suellen Hashiguchi

Serviços gerais: Ezequias Nunes e Nadianny Ribeiro