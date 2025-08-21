‘Você Me Persegue’: Fiorella, Danilo e Davi mostram a força do sertanejo em parceria inédita!
Faixa fica disponível nesta quinta-feira, 21, em todas as plataformas digitais
Faixa fica disponível nesta quinta-feira, 21, em todas as plataformas digitais
Faixa fica disponível nesta quinta-feira, 21, em todas as plataformas digitais
Nesta quinta-feira, 21, às 21h, a cantora Fiorella se une à dupla sertaneja Danilo e Davi para o lançamento da música inédita "Você Me Persegue". A faixa traz um sertanejo romântico, com uma vibe moderna que vai conquistar tanto o público mais novo quanto os fãs do gênero.
Nesta quinta-feira, 21, às 21h, a cantora Fiorella se une à dupla sertaneja Danilo e Davi para o lançamento da música inédita "Você Me Persegue". A faixa traz um sertanejo romântico, com uma vibe moderna que vai conquistar tanto o público mais novo quanto os fãs do gênero.
A música aborda a dificuldade de superar um relacionamento, onde, por mais que o protagonista tente se distanciar, seja mudando de cidade, acelerando o carro ou buscando novas experiências, as lembranças da pessoa amada continuam a persegui-lo. A frase "Você me persegue" simboliza a presença constante dessas memórias e sentimentos, mesmo depois do fim do relacionamento.
A música aborda a dificuldade de superar um relacionamento, onde, por mais que o protagonista tente se distanciar, seja mudando de cidade, acelerando o carro ou buscando novas experiências, as lembranças da pessoa amada continuam a persegui-lo. A frase "Você me persegue" simboliza a presença constante dessas memórias e sentimentos, mesmo depois do fim do relacionamento.
Fiorella, comenta sobre o lançamento: "Essa música fala de algo que todo mundo já viveu, né? A gente tenta seguir em frente, mas a pessoa continua ali, nos pensamentos, como se estivesse o tempo todo perto da gente. Foi muito legal poder dividir isso com o Danilo e o Davi, e eu espero que quem ouvir sinta essa emoção".
Fiorella, comenta sobre o lançamento: "Essa música fala de algo que todo mundo já viveu, né? A gente tenta seguir em frente, mas a pessoa continua ali, nos pensamentos, como se estivesse o tempo todo perto da gente. Foi muito legal poder dividir isso com o Danilo e o Davi, e eu espero que quem ouvir sinta essa emoção".
"‘Você Me Persegue’ tem aquele romantismo que conversa com todo mundo e, ao mesmo tempo, uma pegada jovem que é a cara da nossa geração. Cantar isso com a Fiorella foi incrível, porque ela trouxe uma interpretação cheia de emoção e verdade", declara Danilo.
"‘Você Me Persegue’ tem aquele romantismo que conversa com todo mundo e, ao mesmo tempo, uma pegada jovem que é a cara da nossa geração. Cantar isso com a Fiorella foi incrível, porque ela trouxe uma interpretação cheia de emoção e verdade", declara Danilo.
"Essa parceria com a Fiorella foi muito especial pra nós. A música fala de um sentimento que todo mundo já viveu, e conseguimos colocar nossa identidade junto com a dela de um jeito muito natural. Estamos ansiosos para ver o público cantando e se conectando com essa história", completa Davi.
"Essa parceria com a Fiorella foi muito especial pra nós. A música fala de um sentimento que todo mundo já viveu, e conseguimos colocar nossa identidade junto com a dela de um jeito muito natural. Estamos ansiosos para ver o público cantando e se conectando com essa história", completa Davi.
O videoclipe de "Você Me Persegue" teve direção de Rafa Costakent, com pós-produção assinada por Pepe Costakent. A produção musical ficou a cargo de Ray Ferrari, que ajudou a traduzir toda a emoção da faixa em uma sonoridade envolvente. O resultado é um videoclipe sensível e visualmente marcante, que reforça a intensidade da canção e promete emocionar quem assistir.
O videoclipe de "Você Me Persegue" teve direção de Rafa Costakent, com pós-produção assinada por Pepe Costakent. A produção musical ficou a cargo de Ray Ferrari, que ajudou a traduzir toda a emoção da faixa em uma sonoridade envolvente. O resultado é um videoclipe sensível e visualmente marcante, que reforça a intensidade da canção e promete emocionar quem assistir.
Você Me Persegue - Fiorella, Danilo e Davi
Você Me Persegue - Fiorella, Danilo e Davi
Lançamento: 21 de agosto de 2025
Lançamento: 21 de agosto de 2025
Compositores: Danilo Davilla, Bruno Sucesso, Rafael Garcez
Compositores: Danilo Davilla, Bruno Sucesso, Rafael Garcez
Letra:
Letra:
Nesse quarto escuro, outra noite em claro
Nesse quarto escuro, outra noite em claro
Sonhando com o futuro que virou passado
Sonhando com o futuro que virou passado
Tem passado tanto tempo aqui
Tem passado tanto tempo aqui
Eu quase esqueço que não tá aqui
Eu quase esqueço que não tá aqui
São as mesmas boates, as mesmas pessoas perguntando de você
São as mesmas boates, as mesmas pessoas perguntando de você
Como faz pra te esquecer?
Como faz pra te esquecer?
Como faz pra te esquecer?
Como faz pra te esquecer?
Eu posso mudar de cidade
Eu posso mudar de cidade
Estourar a quilometragem do meu carro
Estourar a quilometragem do meu carro
Só pra te desencontrar
Só pra te desencontrar
Mas onde eu tô cê tá
Mas onde eu tô cê tá
Mas onde eu tô cê tá
Mas onde eu tô cê tá
Cê tá no som alto da minha caminhonete
Cê tá no som alto da minha caminhonete
Tô a 180 disparado na BR
Tô a 180 disparado na BR
E você me persegue
E você me persegue
E você me persegue
E você me persegue
Mas onde eu tô cê tá
Mas onde eu tô cê tá
Mas onde eu tô cê tá
Mas onde eu tô cê tá