‘Você Me Persegue’: Fiorella, Danilo e Davi mostram a força do sertanejo em parceria inédita!

Faixa fica disponível nesta quinta-feira, 21, em todas as plataformas digitais

Cartão de Visita - Entretenimento

Nesta quinta-feira, 21, às 21h, a cantora Fiorella se une à dupla sertaneja Danilo e Davi para o lançamento da música inédita "Você Me Persegue". A faixa traz um sertanejo romântico, com uma vibe moderna que vai conquistar tanto o público mais novo quanto os fãs do gênero.

A música aborda a dificuldade de superar um relacionamento, onde, por mais que o protagonista tente se distanciar, seja mudando de cidade, acelerando o carro ou buscando novas experiências, as lembranças da pessoa amada continuam a persegui-lo. A frase "Você me persegue" simboliza a presença constante dessas memórias e sentimentos, mesmo depois do fim do relacionamento.

Fiorella, comenta sobre o lançamento: "Essa música fala de algo que todo mundo já viveu, né? A gente tenta seguir em frente, mas a pessoa continua ali, nos pensamentos, como se estivesse o tempo todo perto da gente. Foi muito legal poder dividir isso com o Danilo e o Davi, e eu espero que quem ouvir sinta essa emoção".

"‘Você Me Persegue’ tem aquele romantismo que conversa com todo mundo e, ao mesmo tempo, uma pegada jovem que é a cara da nossa geração. Cantar isso com a Fiorella foi incrível, porque ela trouxe uma interpretação cheia de emoção e verdade", declara Danilo.

"Essa parceria com a Fiorella foi muito especial pra nós. A música fala de um sentimento que todo mundo já viveu, e conseguimos colocar nossa identidade junto com a dela de um jeito muito natural. Estamos ansiosos para ver o público cantando e se conectando com essa história", completa Davi.

O videoclipe de "Você Me Persegue" teve direção de Rafa Costakent, com pós-produção assinada por Pepe Costakent. A produção musical ficou a cargo de Ray Ferrari, que ajudou a traduzir toda a emoção da faixa em uma sonoridade envolvente. O resultado é um videoclipe sensível e visualmente marcante, que reforça a intensidade da canção e promete emocionar quem assistir.

Você Me Persegue - Fiorella, Danilo e Davi

Lançamento: 21 de agosto de 2025

Compositores: Danilo Davilla, Bruno Sucesso, Rafael Garcez

Letra:

Nesse quarto escuro, outra noite em claro

Sonhando com o futuro que virou passado

Tem passado tanto tempo aqui

Eu quase esqueço que não tá aqui

São as mesmas boates, as mesmas pessoas perguntando de você

Como faz pra te esquecer?

Como faz pra te esquecer?

Eu posso mudar de cidade

Estourar a quilometragem do meu carro

Só pra te desencontrar

Mas onde eu tô cê tá

Mas onde eu tô cê tá

Cê tá no som alto da minha caminhonete

Tô a 180 disparado na BR

E você me persegue

E você me persegue

Mas onde eu tô cê tá

Mas onde eu tô cê tá