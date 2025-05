Vox Sambou apresenta seu quinto álbum solo, Hayti Lives, que homenageia a diáspora africana Com uma fusão de ritmos tradicionais haitianos e sonoridades globais, em apresentação única no Sesc Avenida Paulista, no dia 17 de... Cartão de Visita|Do R7 08/05/2025 - 18h26 (Atualizado em 08/05/2025 - 18h26 ) twitter

Com uma fusão de ritmos tradicionais haitianos e sonoridades globais, em apresentação única no Sesc Avenida Paulista, no dia 17 de maio

Cartão de Visita - Entretenimento

Vox Sambou é vocalista e líder de banda baseado em Montreal, conhecido por canalizar o espírito de Fela Kuti e Bob Marley por meio de sua mistura sonora única que combina Afrobeat, funk, reggae, hip-hop e ritmos da diáspora africana. Em apresentação única, no dia 17 de maio, sábado, às 19h30, no Sesc Avenida Paulista, Sambou apresenta suas canções e seu quinto álbum solo, Hayti Lives.

Hayti Lives, gravado em Montreal, presta homenagem à diáspora africana com uma fusão potente de ritmos tradicionais haitianos e sonoridades globais. Nas letras, cantadas em francês, inglês, espanhol e português, Vox Sambou aborda temas como liberdade, identidade e solidariedade, destacando a força da união entre os povos e celebrando a resistência cultural como forma de transformação social.

Sambou já se apresentou em eventos renomados no mundo todo, incluindo o Festival Internacional de Jazz de Montreal, Tiny Desk (NPR), Global Fest (NYC), DC Jazz Fest, The Kennedy Center, Jazzahead (Alemanha), Babel XP (França) e festivais na Bélgica, Finlândia e Dinamarca. Na América do Sul, esteve no SIM São Paulo, no Rio das Ostras Jazz Festival, no Womad Chile e no Circulart, na Colômbia.

Show

Vox Sambou (HAI/CAN)

Dia: 17 de maio de 2025. Sábado, das 19h30 às 20h30

Local: Térreo

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (Meia) e R$ 18 (Credencial plena:). Venda de ingressos online a partir de 6/5, terça, às 17h, e nas bilheterias das unidades a partir de 7/5, quarta, às 17h.