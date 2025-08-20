Water From Your Eyes lança nova música e videoclipe “Nights in Armor” Nesta sexta-feira (22), Water From Your Eyes lança It’s a Beautiful Place Cartão de Visita|Do R7 20/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h59 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute aqui.

Nesta sexta-feira (22), Water From Your Eyes lança It’s a Beautiful Place. O álbum é a obra-prima vertiginosa e cromada da dupla, que a Rolling Stone já chamou de “a realização mais excêntrica deles até agora.” Hoje, ouça o expansivo e efervescente terceiro single, “Nights in Armor” e assista ao clipe dirigido por Jo Shaffer AQUI.

“Nights In Armor começou como uma estranha musiquinha da Lorelei chamada ‘Grill’,” explica Nate Amos, do WFYE. “Sempre achei que o riff era mais interessante do que a música em si, então o reciclei em uma nova faixa e adicionei outras instrumentações especificamente pensadas para colocar a parte de guitarra em um contexto radicalmente diferente, para ver quais outros papéis emocionais ela poderia assumir. Lembro que tive dificuldade em escrever um refrão vocal que me deixasse satisfeito e tenho quase certeza de que, em certo ponto, inverti a melodia e construí a linha de baixo em torno dela ao contrário.”

A banda – que agora se apresenta como quarteto no palco, com Al Nardo (guitarra) e Bailey Wollowitz (bateria) – apoiará It’s a Beautiful Place com extensas turnês de headline pela América do Norte e Europa. A primeira começa em 22 de setembro na Filadélfia e vai até 2 de novembro em Denver, incluindo paradas no Bowery Ballroom em Nova York, Lodge Room em Los Angeles e Sleeping Village em Chicago. A segunda tem início em 13 de novembro no Village Underground, em Londres, e termina em 7 de dezembro no Musicbox, em Lisboa aqui.

‌



Desde Everyone’s Crushed, o álbum de estreia pela Matador e aclamado pela crítica em 2023 — que figurou nas listas de melhores do ano do The New York Times, The Guardian, Pitchfork, NME, Vogue, Wired e Rolling Stone — Rachel Brown e Nate Amos se tornaram pilares da cena alternativa de Nova York e uma das exportações underground mais reverenciadas. Ao vivo, a banda se expandiu para um quarteto, unindo forças com o guitarrista Al Nardo e o baterista Bailey Wollowitz, do duo nova-iorquino Fantasy of a Broken Heart. Eles tocaram em grandes palcos, abrindo para o Interpol, incluindo uma apresentação para 160 mil fãs na Cidade do México. Em casa, a banda estabeleceu uma série de shows DIY em barcos no East River, recebendo amigos do coração da vanguarda musical da cidade como YHWH Nailgun, Model/Actriz, Frost Children e Kassie Krut. Brown lançou um novo EP sob o pseudônimo thanks for coming, enquanto Amos lançou um álbum elogiado com seu projeto solo This Is Lorelei.

A dupla gravou a maior parte de It’s a Beautiful Place no verão passado, como fizeram com todos os lançamentos anteriores do WFYE: no quarto de Amos, sob o olhar atento de um pôster surrado de Robin Williams da época de Mork & Mindy. “Basicamente”, brinca Amos, “Robin é como um membro silencioso do Water From Your Eyes.” Mas desta vez, grande parte da composição e gravação foi moldada pela dinâmica de um grupo de performance ao vivo: “Quando você toca com uma banda, tende a escrever pensando nisso — foi a primeira vez que escrevi algo para o WFYE imaginando-nos tocando em lugares maiores que um porão”, observa ele.

‌



Fiel a isso, “Nights In Armor” é introduzida com um turbilhão de delícias de Stratocaster à la Frusciante. “Born 2” é uma construção sonora de guitarras, cujas letras canalizam uma obsessão com literatura de ficção científica e teoria política enquanto a voz de Brown flutua: “the world is so common / and born to become / something else”. “Tenho carregado The Dispossessed (um romance utópico anarquista de 1974, de Ursula K. Le Guin) e There Is No Unhappy Revolution (não-ficção de 2017, de Marcello Tarì) na minha mochila há mais de um ano,” diz Brown. “Eles já estiveram em quatro continentes e cruzaram quase todas as linhas de estado. Enquanto escrevia as letras do álbum, folheei os dois livros bem profundamente.”

Por todo It’s A Beautiful Place, há uma nítida sensação de uma banda que aperfeiçoou seus desvios para transformá-los em acertos certeiros. Imponente e melancólico, de olhos arregalados e petrificado, é Blade Runner com um toque de WALL-E, é Kubrick e Asimov com um quê de Jay and Silent Bob. São canções que olham para fora, conscientes da nossa pequenez e questionando nosso lugar no universo, enquanto admiram a beleza ao redor.

‌



IT’S A BEAUTIFUL PLACE TRACKLIST

One Small Step

Life Signs

Nights in Armor

Born 2

You Don’t Believe in God?

Spaceship

Playing Classics

It’s a Beautiful Place

Blood on the Dollar

For Mankind

WATER FROM YOUR EYES

