Wet Leg lança “davina mccall” o terceiro single de seu próximo álbum Hoje, o Wet Leg revela a terceira música de seu aguardado segundo álbum moisturizer – com lançamento previsto para 11 de julho Cartão de Visita|Do R7 24/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 24/06/2025 - 17h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute aqui.

Hoje, o Wet Leg revela a terceira música de seu aguardado segundo álbum moisturizer – com lançamento previsto para 11 de julho. Intitulada “davina mccall”, trata-se de uma balada suave e apaixonada que parte de uma premissa ousada – Big Brother e Shakira – e a envolve numa sinceridade inédita para o Wet Leg; é uma canção sobre devoção pura e sem filtros.

O vídeo de “davina mccall”, dirigido por Chris Hopewell, é uma encantadora animação em stop-motion onde vemos a banda representada como figuras de argila, percorrendo uma jornada em busca de um duende ladrão de penas, com referências ao vídeo de “CPR” e ao retrato de família.

“davina mccall” também representa bem a nova forma de colaboração da banda: Hester Chambers iniciou a canção e a desenvolveu junto com Ellis Durand; Rhian Teasdale escreveu a letra e a melodia, num processo que, segundo ela, parecia “resolver um mistério”. “Ellis e eu estávamos na ponta da cadeira dizendo: ‘Vamos conseguir, estamos completando o quebra-cabeça’”, conta Chambers.

‌



Além dos outstores já anunciados, o Wet Leg confirmou uma apresentação no Electric Ballroom de Londres e mais de 180 listening parties ao redor do mundo. Informações sobre os outstores aqui e sobre os listening parties globais aqui. A banda se apresenta no festival Glastonbury neste fim de semana.

O Wet Leg apresentou os singles anteriores “CPR” e “catch these fists” no Later with Jools Holland no início deste mês. Assista AQUI.

‌



Wet Leg é formado por Rhian Teasdale, Hester Chambers, Ellis Durand (baixo), Henry Holmes (bateria) e Joshua Mobaraki (guitarra, synth).

Tracklist:

‌



1. CPR

2. liquidize

3. catch these fists

4. davina mccall

5. jennifer's body

6. mangetout

7. pond song

8. pokemon

9. pillow talk

10. don’t speak

11. 11:21

12. u and me at home