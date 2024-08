Whindersson Nunes grava segunda parte do especial "Efeito Borboleta" em Teresina na próxima semana Humorista retorna à capital piauiense com espetáculo de sucesso Cartão de Visita|Do R7 16/08/2024 - 23h46 (Atualizado em 16/08/2024 - 23h46 ) ‌



Humorista retorna à capital piauiense com espetáculo de sucesso

De volta aos palcos com seu mais recente espetáculo de stand-up, "Efeito Borboleta", Whindersson Nunes desembarca em Teresina no dia 25 de agosto (sábado) para gravar a segunda parte do especial do projeto que movimenta multidões por todo o país, no Estádio Albertão. Os últimos ingressos estão à venda no site Ingresso Digital.

"Efeito Borboleta" representa não apenas o retorno triunfante de Whindersson aos palcos, mas também uma nova fase em sua carreira, marcada pela inovação e pela busca constante de proporcionar entretenimento de qualidade. O comediante explora um repertório inédito, proporcionando aos espectadores uma oportunidade exclusiva de testemunhar sua reinvenção no mundo do humor ao vivo.

O espetáculo teve uma apresentação especial em maio, em Fortaleza, no qual Whindersson reuniu diversos convidados especiais e teve toda a renda revertida para os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O humorista também realizou diversas apresentações esgotadas em São Paulo em julho.

Com quase 60 milhões de seguidores no Instagram e 44 milhões de inscritos no Youtube, Nunes é uma das figuras mais importantes da internet brasileira, servindo de inspiração e influência para milhões. Conhecido pela versatilidade para transitar entre os diferentes segmentos, como a música, o esporte, e mais recentemente a animação, em parceria com Rafaella Tuma “Whindersson Verso”, o artista é especialista em cativar o público e arrancar gargalhadas.

Serviço: Gravação do especial “Efeito Borboleta”

Data: Sábado, 24 de agosto de 2024

Local: Estádio Albertão (Av. Industrial Gil Martins - Redenção - Teresina/PI)

Abertura das Portas: 17h

Ingressos: https://www.ingressodigital. com/evento/12829/Whindersson_ Nunes__Efeito_Borboleta__ Gravao_Especial