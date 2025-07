White Lies lança o single “In The Middle” e anuncia detalhes de seu sétimo álbum O trabalho será lançado pela Play It Again Sam na sexta-feira, 7 de novembro Cartão de Visita|Do R7 17/07/2025 - 13h17 (Atualizado em 17/07/2025 - 13h17 ) twitter

O trabalho será lançado pela Play It Again Sam na sexta-feira, 7 de novembro

White Lies – Harry McVeigh, Charles Cave e Jack Lawrence-Brown – anunciaram hoje os detalhes de seu sétimo álbum, Night Light, que será lançado pela Play It Again Sam na sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Após o lançamento anterior de “Nothing On Me”, o trio de West London compartilhou hoje “In The Middle”, o novo single extraído do próximo álbum.

Faixa de encerramento do álbum e a mais pulsante, “In The Middle” decola com um ritmo Motorik, sintetizadores pulsantes, baixo marcante e vocais arrebatadores, culminando de forma apropriada em um clímax com um final instrumental que transborda instinto musical e uma espécie de telepatia entre os integrantes da banda. Ao falar sobre a faixa, o grupo comentou:

“As letras dos versos de ‘In The Middle’ foram escritas em cadernos há quase uma década, à espera do veículo certo — que finalmente se apresentou nesta peça musical hipnótica e locomotiva. É uma música sobre movimento, não necessariamente sobre seguir em frente, mas sobre se deslocar para outro lugar emocional necessário para o crescimento. Ela também oferece um vislumbre do nosso amadurecimento musical neste próximo álbum, no qual nos permitimos explorar livremente um lado mais experimental nos arranjos. Ah, e só para constar: é um saxofone, não uma flauta.”

A tracklist do álbum, gravado no Church Studios, em Londres, produzido por Riley McIntrye e mixado por Chris Coady, é a seguinte:

Nothing On Me

All The Best

Keep Up

Juice

Everything Is Ok

Going Nowhere

Night Light

I Just Wanna Win One Time

In The Middle

O White Lies trabalhou seu sétimo álbum, Night Light, com um método novo: dominar as músicas ao vivo antes de gravá-las. Inspirado no programa de TV de performances ao vivo dos anos 1970, The Midnight Special, o trio decidiu ensaiar e aperfeiçoar as faixas juntos em uma sala antes de entrar no estúdio — invertendo o processo tradicional de descobrir a verdadeira essência das músicas apenas após tocá-las em turnê.

A banda compôs grande parte do álbum no apartamento de McVeigh, em Londres, optando pela simplicidade em vez de equipamentos complexos. O foco foi a composição e a química entre eles, confiando na conexão musical construída ao longo de 17 anos para moldar a energia do álbum. Para as sessões de estúdio, eles recrutaram o tecladista Seth Evans, não apenas como apoio, mas como colaborador criativo. Durante a gravação, o grupo adotou um estilo de produção ao vivo e coletivo, tocando juntos para capturar um som cru e emocional. Faixas como “Nothing On Me” e “All The Best” demonstram a ousadia musical da banda, enquanto músicas como “Everything Is OK” e “Juice” evidenciam sua profundidade emocional e força melódica.

Night Light transita entre o rock progressivo, o disco e paisagens sonoras guiadas por sintetizadores, revelando uma banda confiante e criativamente revigorada. O álbum se encerra com a pulsante “In The Middle”, que evidencia a união do trio e sua maturidade artística.

Agora, com 16 anos de carreira, o White Lies abraça por completo sua identidade como banda, entregando um de seus trabalhos mais coesos e inspirados até hoje. Como reflete McVeigh: “Finalmente sabemos o que estamos fazendo.”

Finalmente, após o lançamento do aclamado e muito querido álbum de estreia To Lose My Life… em 2009, o White Lies se tornou, sem dúvida, uma das maiores bandas de guitarra do Reino Unido — as turnês dos dois últimos álbuns esgotaram vários shows na Brixton Academy e no Hammersmith Apollo, em Londres. Na última década, a banda também se consolidou globalmente, com turnês esgotadas pela Europa e além, incluindo um show lotado no Pepsi Center, com capacidade para 10.000 pessoas, na Cidade do México, em 2023.

Eles anunciaram recentemente uma turnê europeia como headliners para o início do próximo ano.

