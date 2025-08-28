Wilker Manoel Soares é coroado Mister Brasil e Embaixador Nacional do Pró-Beleza em noite histórica
Muito emocionado, Wilker agradeceu pela consagração
Wilker Manoel Soares viveu um dos momentos mais marcantes de sua trajetória ao ser aclamado durante o concurso Rei e Rainha do Rodeio, realizado em Porto Ferreira (SP).
Diante de um público entusiasmado, ele recebeu três grandes reconhecimentos nacionais: Mister Brasil, Embaixador Beleza do Bem e Embaixador Mister Brasil.
A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Sindicato Nacional Pró-Beleza, Márcio Michelasi, que destacou a importância de Wilker como representante de uma beleza que vai além da aparência, conectando-se com valores humanos e causas sociais.
Thiago Michelasi, presidente do Miss e Mister Brasil, ressaltou: “Wilker simboliza a verdadeira beleza com essência, unindo estética, empatia e transformação social.”
Muito emocionado, Wilker agradeceu pela consagração e fez questão de reforçar seu compromisso com a inclusão e o impacto positivo:
“Esses títulos são honra, missão e responsabilidade. Prometo usá-los para servir, representar com verdade e levar esperança a quem precisa.”
Com este reconhecimento, Wilker passa a ocupar um espaço de destaque como uma das vozes mais inspiradoras da beleza nacional, levando sua mensagem de propósito e transformação para todo o Brasil.
