Wilker Manoel Soares é coroado Mister Brasil e Embaixador Nacional do Pró-Beleza em noite histórica Muito emocionado, Wilker agradeceu pela consagração Cartão de Visita|Do R7 28/08/2025 - 10h17 (Atualizado em 28/08/2025 - 10h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Wilker Manoel Soares viveu um dos momentos mais marcantes de sua trajetória ao ser aclamado durante o concurso Rei e Rainha do Rodeio, realizado em Porto Ferreira (SP).

Diante de um público entusiasmado, ele recebeu três grandes reconhecimentos nacionais: Mister Brasil, Embaixador Beleza do Bem e Embaixador Mister Brasil.

Cartão de Visita - Entretenimento

A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Sindicato Nacional Pró-Beleza, Márcio Michelasi, que destacou a importância de Wilker como representante de uma beleza que vai além da aparência, conectando-se com valores humanos e causas sociais.

Thiago Michelasi, presidente do Miss e Mister Brasil, ressaltou: “Wilker simboliza a verdadeira beleza com essência, unindo estética, empatia e transformação social.”

‌



Muito emocionado, Wilker agradeceu pela consagração e fez questão de reforçar seu compromisso com a inclusão e o impacto positivo:

“Esses títulos são honra, missão e responsabilidade. Prometo usá-los para servir, representar com verdade e levar esperança a quem precisa.”

Cartão de Visita - Entretenimento

Com este reconhecimento, Wilker passa a ocupar um espaço de destaque como uma das vozes mais inspiradoras da beleza nacional, levando sua mensagem de propósito e transformação para todo o Brasil.