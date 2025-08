Xand Avião convoca Bell Marques, Nattan, Zé Vaqueiro e mais para o Aviões Fantasy 2025 Edição histórica ainda terá participações de Wesley Safadão e Felipe Amorim; a maior festa à fantasia do país acontece em 13 de setembro... Cartão de Visita|Do R7 05/08/2025 - 14h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h57 ) twitter

Edição histórica ainda terá participações de Wesley Safadão e Felipe Amorim; a maior festa à fantasia do país acontece em 13 de setembro, com setor gratuito, no estacionamento da Arena Castelão, em Fortaleza-CE)

Xand Avião acaba de revelar o line-up oficial do Aviões Fantasy 2025, considerado o maior evento à fantasia do Brasil e a maior produção de sua carreira. A edição deste ano será ainda mais especial: pela primeira vez, a festa terá setor aberto ao público e acontecerá no dia 13 de setembro, no estacionamento da Arena Castelão, em Fortaleza.

Ao lado de Xand, o palco receberá shows de Bell Marques, Nattan e Zé Vaqueiro, além das participações especiais de Wesley Safadão e Felipe Amorim, em um encontro inédito entre alguns dos maiores nomes da música nacional.

Com o mote “Seja o que você quiser”, o Aviões Fantasy se firma como um espaço de liberdade criativa e escapismo, onde o público pode se reinventar por uma noite, com fantasias ousadas, cenografia imersiva e uma experiência coletiva que vai além do show.

“O Fantasy é o maior evento da minha carreira, e fazer essa edição aberta ao público é a realização de um sonho, algo que eu sempre quis fazer. Reunimos grandes amigos para celebrar essa noite inesquecível. É hora de você ser o que você quiser”, declara Xand Avião.

Para quem deseja mais conforto, a festa também contará com áreas premium com venda de camarotes, que oferecem experiências exclusivas, ativações de marca e visão privilegiada. A pré-venda exclusiva para clientes Cartões CAIXA Elo no Open Bar e Front Stage começa no dia 06 de agosto. No mesmo dia, os fãs terão acesso à Oferta Front 7K, em que poderão garantir ingressos para o Front Stage através do site. Já a venda geral para o público e o cadastro para Arena Gratuita (sujeita à lotação) serão abertos no dia 12 de agosto.

Criado por Xand em 2016, o Fantasy se consolidou como um dos principais eventos da música brasileira, misturando performances grandiosas, visuais elaborados e uma conexão única com o público. Em cada edição, milhares de pessoas se reúnem com fantasias criativas e participam de uma celebração que transcende o show — é uma experiência coletiva de liberdade e imaginação.

A edição 2025 marca a realização de um sonho antigo do artista: realizar um Aviões Fantasy de uma forma ainda mais democrática, e acessível.