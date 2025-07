Yellowcard compartilha o novo single “Take What You Want” Yellowcard celebra hoje o lançamento global de “Take What You Want”, acompanhado por um videoclipe com imagens captadas durante as... Cartão de Visita|Do R7 14/07/2025 - 17h17 (Atualizado em 14/07/2025 - 17h17 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute aqui.

Yellowcard celebra hoje o lançamento global de “Take What You Want”, acompanhado por um videoclipe com imagens captadas durante as recentes turnês da banda pelo Japão, Austrália e Europa. “Take What You Want” é a terceira nova faixa do aguardado álbum de estúdio Better Days, que será lançado mundialmente no dia 10 de outubro. O single sucede o lançamento das primeiras duas canções, “Better Days” e “honestly i”, que já acumularam mais de 4 milhões de streams desde o lançamento em 28 de maio.

O novo álbum, altamente aguardado, é produzido e coproduzido por Travis Barker, que também toca bateria em todas as faixas. Better Days segue em ascensão na parada Mediabase Alternative, ocupando atualmente a 13ª posição.

“A nova faixa ‘Take What You Want’ realmente captura a energia incrível dessas sessões com a produção do Travis Barker. A bateria te fisga imediatamente e as melodias são tão focadas e memoráveis”, diz o vocalista Ryan Key.

‌



A banda concordou que não fazia sentido gravar um novo álbum a menos que fosse o melhor de sua carreira. Recusaram-se a apressar o processo e, pela primeira vez, permitiram-se pedir ajuda. Ryan Mendez convidou seu amigo de longa data Nick Long para as sessões de composição, e foi através de Long que Barker se juntou ao projeto, assumindo as baquetas e a produção do disco.

“Comecei o disco sendo uma versão de mim mesmo e saí do outro lado transformado”, diz Ryan Key, que credita a Barker um impacto significativo em seus avanços pessoais e criativos no estúdio. “Entrei sabendo que precisava de ajuda. Saí compondo como se tivesse 19 anos novamente.”

‌



O retorno do Yellowcard aos palcos brasileiros marca um dos momentos mais aguardados desta nova fase da banda. Em agosto, o grupo desembarca no país para uma série de apresentações: no dia 23 em Curitiba, no Estádio Couto Pereira; no dia 27 no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena; e em São Paulo, com duas datas — uma performance no Tokio Marine Hall no dia 29 e outra no Allianz Parque no dia 30. Os shows prometem reunir fãs de todas as gerações para celebrar não apenas os clássicos que marcaram época, mas também as novas canções de Better Days, reafirmando o Yellowcard como um dos nomes mais queridos do alt rock mundial.

Formado em Jacksonville, Flórida, em 1997, Yellowcard tornou-se uma das bandas mais influentes da cena alt rock dos anos 2000. Conhecida por misturar o pop punk energético com o violino como marca registrada, seu álbum de 2003, Ocean Avenue, foi certificado platina, com a faixa-título alcançando certificado duplo-platina. Com mais de 4 milhões de álbuns vendidos mundialmente e mais de 1 bilhão de streams, a banda está pronta para um sucesso ainda maior nesta nova fase. Após encerrar as atividades em 2017, Yellowcard se reuniu em 2022, iniciando uma nova era criativa com uma turnê global.

‌



Primeiro lançamento pela Better Noise Music, Better Days é o testemunho do Yellowcard de que a cura é um processo, o crescimento não é linear, e às vezes o melhor capítulo se abre após o suposto final. Este não é apenas um retorno. É um acerto de contas. E, desta vez, o Yellowcard está pronto.

BETTER DAYS TRACKLIST

1. Better Days

2. Take What You Want

3. Love Letters Lost (feat. Matt Skiba of Alkaline Trio)

4. honestly i

5. You Broke Me Too (feat. Avril Lavigne)

6. City of Angels

7. Bedroom Posters

8. Skin Scraped

9. Barely Alive

10. Big Blue Eyes

YELLOWCARD online:

Website Instagram Facebook X TikTok YouTube Spotify Apple