Yellowcard revela novo single “Bedroom Posters” Novo álbum Better Days, produzido por Travis Barker, chega em 10 de Outubro via Better Noise Cartão de Visita|Do R7 19/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo álbum Better Days, produzido por Travis Barker, chega em 10 de Outubro via Better Noise

Yellowcard lança hoje seu quarto single, “Bedroom Posters”, extraído do aguardado álbum Better Days, enquanto o single principal e faixa-título “Better Days” continua subindo nas paradas, alcançando esta semana o 4º lugar no ranking de alt-rock. Better Days é o primeiro álbum completo da banda em quase dez anos e estará disponível em 10 de outubro. O disco foi coproduzido por Travis Barker, que toca bateria em todas as faixas. Até o momento, “Better Days”, “honestly I” e “Take What You Want” já acumularam mais de 6,4 milhões de streams desde o lançamento.

O single “Bedroom Posters” é dedicado a todos que guardam lembranças carinhosas de sua cidade natal. O vocalista Ryan Key comenta: “Você já voltou para visitar sua cidade natal e se sentiu esmagado por todas as memórias que levaram ao dia em que você partiu? Já sentiu que se estabelecer em algum lugar significava abrir mão do seu sonho? Se sim, 'Bedroom Posters 'é para você.”

Assista ao lyric video de “Bedroom Posters” aqui

‌



Este novo álbum apresenta o melhor da banda, agora com uma paixão renovada pela música que fazem. O grupo concordou que não valeria a pena criar um novo disco se ele não fosse o melhor de sua carreira. Recusaram-se a apressar o processo e, pela primeira vez, se permitiram pedir ajuda. Ryan Mendez convidou seu amigo de longa data Nick Long para participar das sessões de composição, e foi através de Long que Barker entrou no projeto, assumindo as baterias e a produção de todo o álbum.

“Comecei o disco sendo uma versão de mim mesmo e saí do outro lado transformado”, diz Ryan Key, que credita a Barker um impacto significativo em seus avanços pessoais e criativos no estúdio. “Entrei sabendo que precisava de ajuda. Saí compondo como se tivesse 19 anos novamente.”

‌



O retorno do Yellowcard aos palcos brasileiros marca um dos momentos mais aguardados desta nova fase da banda. Em agosto, o grupo desembarca no país para uma série de apresentações: no dia 23 em Curitiba, no Estádio Couto Pereira; no dia 27 no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena; e em São Paulo, com duas datas — uma performance no Tokio Marine Hall no dia 29 e outra no Allianz Parque no dia 30. Os shows prometem reunir fãs de todas as gerações para celebrar não apenas os clássicos que marcaram época, mas também as novas canções de Better Days, reafirmando o Yellowcard como um dos nomes mais queridos do alt rock mundial. Veja as datas abaixo.

Formado em Jacksonville, Flórida, em 1997, Yellowcard tornou-se uma das bandas mais influentes da cena alt rock dos anos 2000. Conhecida por misturar o pop punk energético com o violino como marca registrada, seu álbum de 2003, Ocean Avenue, foi certificado platina, com a faixa-título alcançando certificado duplo-platina. Com mais de 4 milhões de álbuns vendidos mundialmente e mais de 1 bilhão de streams, a banda está pronta para um sucesso ainda maior nesta nova fase. Após encerrar as atividades em 2017, Yellowcard se reuniu em 2022, iniciando uma nova era criativa com uma turnê global.

‌



BETTER DAYS TRACK LIST

1. Better Days

2. Take What You Want

3. Love Letters Lost (feat. Matt Skiba of Alkaline Trio)

4. honestly i

5. You Broke Me Too (feat. Avril Lavigne)

6. City of Angels

7. Bedroom Posters

8. Skin Scraped

9. Barely Alive

10. Big Blue Eyes

Yellowcard realmente quis dizer adeus. As luzes se apagaram para uma das bandas mais queridas do pop-punk e alt-rock dos anos 2000 de forma intencional e autêntica. Encerrando tudo com uma turnê de despedida, o Yellowcard saiu do palco da maneira “certa”: com elegância, gratidão e senso de finalização.

Mas a história não estava completa. O legado entreabriu a porta. A cura escancarou-a. Surfando em uma onda de ressurgimento — que incluiu a turnê global de 20 anos de Ocean Avenue, destaque na Forbes, e uma reconciliação que trouxe paz aos quatro membros em relação ao legado e entre si — o Yellowcard acaba de criar o disco mais ambicioso e emocionalmente ressonante de sua carreira. Better Days, o primeiro álbum em quase uma década, foi produzido por Travis Barker, do blink-182, que também gravou as baterias de todas as faixas.

Primeiro lançamento pela Better Noise Music, Better Days é o testemunho do Yellowcard de que a cura é um processo, o crescimento não é linear, e às vezes o melhor capítulo se abre após o suposto final. Este não é apenas um retorno. É um acerto de contas. E, desta vez, o Yellowcard está pronto.

Yellowcard é:

William Ryan Key – Vocais/Guitarra

Sean Mackin – Violino

Ryan Mendez – Guitarra

Josh Portman – Baixo

Próximas datas no Brasil:

23/08/2025 – Curitiba, Brasil – Estádio Couto Pereira

27/08/2025 – Rio de Janeiro, Brasil – Jeunesse Arena

29/08/2025 – São Paulo, Brasil – Tokio Marine

30/08/2025 – São Paulo, Brasil – Allianz Parque

YELLOWCARD online:

Website Instagram Facebook X TikTok YouTube Spotify Apple