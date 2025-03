Ziggy Alberts coloca o Brasil na rota de sua nova turnê mundial, New Love Tour A apresentação acontece no dia 28 de junho, no Cine Joia, em uma realização da 30e, com ingressos disponíveis a partir do dia 21 de... Cartão de Visita|Do R7 20/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h06 ) twitter

A apresentação acontece no dia 28 de junho, no Cine Joia, em uma realização da 30e, com ingressos disponíveis a partir do dia 21 de março, na Eventim

Escute “New Love”, aqui.

Um jovem surfista australiano, no auge dos seus 18 anos, munido de um violão e uma paixão inabalável pela escrita, e que, de repente, se transforma em um fenômeno global da música indie-folk. Foi desta maneira despretensiosa que Ziggy Alberts começou a trajetória em 2012 e, hoje, aos 30 anos, acumula 16 certificações de platina pela ARIA (Associação da Indústria de Gravação da Austrália), além de um bilhão de streams nas plataformas digitais. Após a primeira apresentação no Brasil, em setembro de 2023, no Floripa Eco Festival, o cantor volta ao país com a New Love Tour, turnê homônima ao seu sétimo álbum de estúdio, New Love (2025). Com uma fusão harmoniosa de indie, folk, pop, e letras que abordam temas como amor, amizade e conexão com a natureza, o show acontece em São Paulo, no dia 28 de junho, no Cine Joia, em uma realização da 30e, maior produtora brasileira de entretenimento ao vivo, com ingressos disponíveis a partir do dia 21 de março, às 11h, pelo site da Eventim (acesse aqui).

Ziggy acaba de lançar o seu sétimo álbum de estúdio, New Love (2025), que apresenta uma sonoridade mais madura e experimental, mas mantém a essência acústica que conquistou o seu público. "Fazia tempo que eu não focava em compor músicas para animar, cantar, dançar e celebrar o romance. Eu diria que esta é uma gravação caseira refinada – minimalista, mas sofisticada.", declarou para a edição australiana da revista Rolling Stone.

‌



A New Love World Tour começou em 2024 com 70 datas anunciadas, passando pela Austrália, Europa, Reino Unido, América do Norte e Indonésia, além de estrear no México e no Japão. Alberts esgotou apresentações e lotou casas, dando seguimento ao seu feito anterior, com a Rewind World Tour, em 2023, que conquistou um público de mais de 110.000 pessoas.

Desde o início de sua carreira, em 2012, o artista já recebia mensagens de fãs pedindo shows no Brasil. Foi em setembro de 2023 que Ziggy veio ao país pela primeira vez para uma apresentação no Floripa Eco Festival. No mesmo ano, o cantor estreitou ainda mais a relação com o público ao colaborar com Vitor Kley, na faixa “Rewind Dois”, em que canta em português.

‌



Os números do cantor australiano são grandiosos: Ziggy tem sete álbuns de estúdio; sucessos como "Runaway", que ultrapassou 100 milhões de streams no Spotify e hits globais como "Gone" e "Love Me Now". O álbum Laps Around The Sun (2018) recebeu certificação dupla de platina pela ARIA, consolidando sua relevância no cenário folk, e ainda dois prêmios da organização que representa compositores, letristas e editores musicais na Austrália e na Nova Zelândia (APRA), com as canções “letting go” (2022) e “DANCING IN THE DARK” (2024).

Serviço:

‌



Ziggy Alberts @ New Love Tour

Realização: 30e

SÃO PAULO

Data: 28 de junho de 2025 (quarta-feira)

Local: Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade, São Paulo/SP

Horário de abertura da casa: 20h

Classificação etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Setores e preços:

Pista - R$ 175,00 (meia-entrada legal) | R$ 350,00 (inteira)

Vendas online em: https://www.eventim.com.br/ artist/ziggy-alberts/

Bilheteria oficial: Estádio do Morumbis - Bilheteria 5 - Próximo ao portão 15 - Av. Giovanni Gronchi, 1866

Funcionamento*: Terça a sábado das 10h às 17h

*Não tem funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.