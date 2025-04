Ziggy Alberts compartilha o single “Feeling Blue” Ziggy Alberts, que acaba de completar mais uma série de apresentações na Austrália, retorna hoje com o videoclipe oficial de seu novo... Cartão de Visita|Do R7 27/04/2025 - 15h40 (Atualizado em 27/04/2025 - 15h40 ) twitter

Ziggy Alberts, que acaba de completar mais uma série de apresentações na Austrália, retorna hoje com o videoclipe oficial de seu novo single “Feeling Blue”

Escute aqui.

O lançamento de “Feeling Blue” se soma ao já belo desdobramento do sétimo álbum de estúdio de Alberts, New Love, que trouxe a Ziggy Alberts uma nova onda de realização pessoal e criativa, tornando-se um de seus projetos mais bem-sucedidos até hoje.

Depois de alcançar o segundo lugar na parada de álbuns australiana ARIA, New Love permaneceu no Top 10 por quatro semanas. Após seu lançamento, o álbum alcançou o primeiro lugar na parada 100% Independent Albums da Australian Independent Record Label Association, bem como o terceiro e o décimo oitavo lugar nas paradas ARIA Vinyl Album e Top 50 Albums, respectivamente.

O projeto representa uma evolução contínua na composição de Alberts e o impacto de New Love mostrou que o amor por essa forma de contar histórias foi correspondido por sua forte base de fãs. Com “Feeling Blue”, Alberts apresenta um dos momentos mais ternos de New Love.

“Feeling Blue”, uma música que se aprofunda na honestidade e na vulnerabilidade da técnica de composição de Alberts, é o ponto culminante de um período de tempo passado navegando em um terreno emocional incerto e desafiador. Como Alberts explica sobre a música: “Comecei a escrevê-la em junho de 2023, enquanto estava na Europa em um intervalo entre as turnês. Lembro-me de ter trabalhado muito nela em Ericeira (Portugal) e Biarritz (França). A frase de abertura diz tudo: ‘Não estou convencido de todas as maneiras que tenho vivido agora’.

É sobre estar realmente infeliz e, se você não ouvisse a letra com atenção, talvez não soubesse disso, porque a música é muito animada e positiva em todos os outros aspectos. Esse contraste realmente reflete onde eu estava na época: um paradoxo de emoções, no equilíbrio dos opostos. De muitas maneiras, é uma das músicas mais honestas que já escrevi, expressando meus pensamentos e sentimentos como eles eram. Sou grato por ter superado alguns dos desafios pessoais que estava enfrentando na época.”

Para o vídeo da música, o cineasta Wilzen Crawford capturou a ação de uma viagem de surfe em Cloudbreak, Fiji, um raro momento de descanso para Alberts entre as turnês e o lançamento do álbum New Love. Como o músico lembra, a viagem foi uma decisão de última hora, mas acabou sendo o remédio de que ele precisava; uma viagem que o levou a pegar “a maior onda da minha vida”, antes de voltar para casa.

“Senti o mesmo equilíbrio de opostos sobre o qual escrevo na música: me senti fora de mim, mas ao mesmo tempo me deleitei com a emoção na água. O vídeo captura a essência da melhor aventura de surfe, que foi exatamente o que aconteceu. Espero que ele inspire as pessoas a reservar viagens, buscar experiências e aproveitar ao máximo o que a vida tem a oferecer.” -Ziggy Alberts

Ziggy Alberts continuará a difundir as boas mensagens de sua música em turnê pelos Estados Unidos, Canadá, México, no Foro Puebla, na capital do país, em 25 de junho, e Brasil, no Cine Joia, em São Paulo, em 28 de junho, e depois para a Europa e o Reino Unido, onde culminará com um show que marcará sua carreira no Royal Albert Hall, em Londres. INGRESSOS AQUI.

Desde seu lançamento em fevereiro, New Love acumulou mais de 6,2 milhões de streams, enquanto o single “New Love” também foi indicado para o APRA Music Award 2025, na categoria “Most Performed Blues & Roots”. Refletindo sobre o lançamento do álbum, Alberts diz: “É muito bom finalmente ter o ‘New Love’ no mundo e ver como os fãs estão se conectando com ele, especialmente em shows, tão pouco tempo depois de seu lançamento. É assim que eu queria que fosse, eu escrevi e produzi esse álbum para ser tocado ao vivo, então poder tocar essas músicas e vê-las ganhar vida no palco e se conectar com as pessoas tem sido realmente especial.”

Elogios para New Love:

“Pode-se dizer que estamos abrindo espaço para uma residência permanente em Manchester - não queremos que ele vá embora... O público ficou tão cativado por esse homem e seu violão que não percebemos que quase duas horas se passaram... um show fenomenal.”

—The Manc (Reino Unido)

“Para os fãs que acompanham a carreira de Ziggy desde o início, sua crescente popularidade não seria um choque. Para todos os outros, a história de Ziggy provavelmente ainda é uma surpresa. Ele é um sucesso criado por ele mesmo, e é uma onda de base que muitas pessoas estão apoiando”

—Triple J

“[New Love é] uma música folk animada com um ritmo animado que faz você se levantar e dançar. Perfeitamente adaptada para as multidões na próxima turnê mundial do compositor australiano.”

—Rolling Stone

IGGY ALBERTS online:

