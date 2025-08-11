Ziraldo: “Mundo Zira” chega ao Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo A arte espetacular e magnífica de Ziraldo toma forma no Centro Histórico de São Paulo e nos convida a uma viagem imersiva dentro da... Cartão de Visita|Do R7 11/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h57 ) twitter

A arte espetacular e magnífica de Ziraldo toma forma no Centro Histórico de São Paulo e nos convida a uma viagem imersiva dentro da obra do mineiro que encantou o mundo com sua genialidade, a partir de 16 de agosto

Cartão de Visita - Entretenimento

A magnitude de Ziraldo, um dos mais renomados multiartistas brasileiros, ganha uma nova projeção no Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo pela exposição “Mundo Zira”. Com estreia prevista para o dia 16 de agosto, a exposição permanecerá em cartaz até o dia 27 de outubro no CCBB SP, no Espaço Anexo. A entrada é gratuita, com retirada de ingresso pelo site e na bilheteria física. Semanalmente, às sextas-feiras, novos ingressos serão disponibilizados para a semana seguinte, tanto no site, quanto na bilheteria. Ao selecionar o ingresso, o visitante escolhe a data e o horário.

Após uma estreia impactante em Brasília, em 2022, com 65 mil visitantes, a mostra já passou pelo Rio de Janeiro, atraindo 185 mil pessoas e esteve em Belo Horizonte em 2024 — com um impressionante público de 140 mil visitantes. “Mundo Zira” celebra a memória, vida e obra do multiartista mineiro que encantou o mundo com sua genialidade e nos deixou em abril de 2024.

Produzida pela Lumen Produções com apoio do Instituto Ziraldo, a exposição tem realização do Ministério da Cultura com patrocínio da BB Asset. "Como a maior gestora de fundos de investimento do país, sabemos que nosso papel vai além da excelência financeira. Para nós, o apoio à cultura é uma forma concreta de contribuir com a sociedade, transformando e melhorando a vida das pessoas", destaca Gustavo Pacheco, CEO da BB Asset.

‌



A exposição é uma celebração da história multifacetada de Ziraldo como quadrinista, multiartista e escritor. Com a cuidadosa direção artística e curadoria de Adriana Lins e Daniela Thomas, sobrinha e filha do artista respectivamente, “Mundo Zira” leva o espectador a uma experiência imersiva e sensorial dentro do universo imaginativo e inspirador de Ziraldo.

A mostra traz um mergulho nas obras mais celebradas de Ziraldo, com áreas temáticas dedicadas a clássicos como 'Flicts', 'O Menino Quadradinho' e 'A Turma do Pererê'. A exposição inova por propor a fusão de interatividade, tecnologia e arte tradicional, arregimentando a vastidão inspiradora do imaginário da obra de Ziraldo com uma nova leitura. “Quando pensamos em Ziraldo, pensamos neste olhar para a arte essencialmente democrático e plural. A obra dele, em sua essência, já sugere um compartilhamento com o mundo. Ele sempre tinha algo mais a falar depois que as histórias terminavam, ousando, provocando e fazendo com que as pessoas pensassem. Desta maneira, podemos dizer que a obra dele é, por si só, interativa, justamente por estabelecer esse diálogo com o público. Pensamos em sua linguagem mais apaixonante, quando ele passou a falar com as crianças. Trouxemos, por exemplo, ‘Planeta Lilás’ e ‘O Bichinho da Maçã’. Agora, em São Paulo, esperamos levar essa imersão tão rica na obra de Ziraldo para todos os visitantes da exposição”, diz Adriana Lins, diretora do Instituto Ziraldo e curadora artística de Mundo Zira.

‌



A exposição permite que os visitantes cocriem e personalizem a arte de Ziraldo, dando a ela um toque individual feito pelas composições digitais que existem em Mundo Zira. Com o objetivo de fascinar público de todas as idades, a mostra traz muito do caráter comunicativo e democrático da obra do multiartista mineiro, prendendo o público àquele imaginário ímpar e sensorial.

Ainda de acordo com Adriana Lins, “este é um momento fundamental onde paulistanos e paulistanas poderão adentrar ao mundo sensível e imaginativo de Ziraldo, que convida todos a uma reflexão e aprendizagem ímpares”.

‌



O percurso da exposição incentiva a criatividade e a imaginação, com um design que mescla painéis projetados e artes gráficas, criando uma imersão total no “Mundo Zira”. Adultos e crianças poderão interagir com o universo fascinante dos personagens, vivenciando de perto histórias inspiradoras da literatura infanto-juvenil brasileira.

“Mundo Zira” transcende o conceito de uma exposição usual: é um convite à criatividade, pluralidade, sensibilidade e imaginação. A interação com as obras oferece uma experiência educativa, unindo arte, tecnologia, mensagens sociais e ambientais. Temáticas que atravessaram gerações, são substancialmente urgentes nos tempos atuais e Ziraldo as trouxe para o mundo de forma ímpar, pioneira e elucidativa desde os anos 60 — ajudando a educar e a formar crianças e adultos.

O CCBB São Paulo, no coração do Centro Histórico, abre suas portas para esta experiência imersiva, proporcionando aos visitantes uma oportunidade lúdica de se conectar com o legado de Ziraldo. A mostra promete encantar, fascinar, educar e inspirar paulistanos e turistas, reafirmando a importância e a atemporalidade da obra de Ziraldo no cenário cultural brasileiro. Para Cláudio Mattos, Gerente Geral do CCBB SP, “esta é uma forma de fortalecer vínculos afetivos, formar novos públicos e reafirmar nosso compromisso com a valorização da cultura nacional e da identidade brasileira por meio da arte de Ziraldo”.

SERVIÇO:

Exposição “Mundo Zira”

Período: 16 de agosto a 27 de outubro de 2025

Horário: Todos os dias, das 9h às 20h (exceto às terças)

Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo – Espaço Anexo

Endereço: Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico - SP

Próximo à estação São Bento do Metrô

Ingressos: Gratuitos em bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB

Contato: (11) 4297-0600 | E-mail: ccbbsp@bb.com.br

Estacionamento: O CCBB possui estacionamento conveniado na Rua da Consolação, 228 (R$ 14 pelo período de 6 horas - necessário validar o ticket na bilheteria do CCBB). O traslado é gratuito para o trajeto de ida e volta ao estacionamento e funciona das 12h às 21h.

Van: Ida e volta gratuita, saindo da Rua da Consolação, 228. No trajeto de volta, há também uma parada no metrô República. Das 12h às 21h.

Transporte público: O CCBB fica a 5 minutos da estação São Bento do Metrô. Pesquise linhas de ônibus com embarque e desembarque nas Ruas Líbero Badaró e Boa Vista.

Táxi ou Aplicativo: Desembarque na Praça do Patriarca e siga a pé pela Rua da Quitanda até o CCBB (200 m).

bb.com.br/cultura

instagram.com/ccbbsp | facebook.com/ccbbsp | tiktok.com/@ccbbcultura

Ficha técnica

Idealização e Produção: Lumen Produções

Coordenação Geral: Nina Luz e Marcela Sá

Curadoria: Adriana Lins e Daniela Thomas

Apoio: Instituto Ziraldo

Coordenação de Produção: Marcela Sá

Diretora de Produção: Regina Godoy

Design Interativo: Daniel Morena, Samambaia Digital

Instalação luz e multimídia: Primeira Opção e MMV

Design expográfico: Susana Lacevitz, Cenografia.net

Identidade Visual e Design Gráfico: Manifesto

Textos: Guto Lins