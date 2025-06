Atriz de Três é Demais surpreende e afirma: “Filmes de terror abrem portais demoníacos em casa” Candace Cameron Bure no The View

Candace Cameron Bure, a eterna DJ Tanner de Três é Demais, revelou uma crença inusitada que deixou até os próprios filhos desacreditados: filmes de terror seriam uma espécie de “portal espiritual maligno”. A declaração foi feita durante o episódio mais recente do The Candace Cameron Bure Podcast, onde a atriz de 49 anos conversou com o filho Lev Bure e o pastor texano Jonathan Pokluda sobre os riscos espirituais da TV e dos videogames.

