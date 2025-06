Bryce Dallas Howard comenta fracasso de alguns dos filmes que participou

Bryce Dallas Howard afirmou que nunca se surpreende com fracassos de bilheteira como Argylle e A Dama na Água, pois é possível perceber durante as filmagens quando algo não vai funcionar. Ela explicou que, como atriz, apenas executa a visão do diretor e, por isso, não se sente decepcionada quando o resultado final não é positivo.

