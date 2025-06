Chris Evans desabafa sobre estar longe do MCU Chris Evans (Divulgação / Marvel) E-Pipoca|Do R7 11/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 11/06/2025 - 17h37 ) twitter

Chris Evans interpretou o Steve Rogers, o Capitão America, por cerca de oito anos no MCU. Os fãs acreditam que o ator ainda pode reprisar o papel nos próximos filmes dos Vingadores, no entanto, Evans descartou a possibilidade e desabafou sobre estar longe do MCU em uma entrevista. “Sim, eu falo com eles o tempo todo. É onde o Pedro [Pascal] está agora. Digo, é triste estar distante. É triste não estar de volta com a banda, mas tenho certeza de que eles estão fazendo algo incrível, e vai ser ainda mais difícil quando o filme for lançado e você sentir que não foi convidado para a festa”, disse o ator ao Screen Rant. Para saber mais sobre os sentimentos de Chris Evans em relação ao MCU, consulte a matéria completa no nosso parceiro E-Pipoca. Leia Mais em E-Pipoca: Sessões de teste de Mortal Kombat 2 empolgaram os fãs

