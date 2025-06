Com música inédita de Rihanna, animação Smurfs ganha trilha sonora completa

A trilha sonora completa da nova animação musical Smurfs já está disponível! O álbum tem 14 músicas originais, com artistas como Rihanna, Tyla, DJ Khaled, Cardi B e outros. Duas faixas já ganharam clipes no YouTube: “Friend Of Mine”, da Rihanna, e “Higher Love”, com DESI TRILL, DJ Khaled, Cardi B, Natania e Subhi.

