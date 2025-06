Confira os filmes que chegam à Max em junho

A coleção Do Cine pra Max continua trazendo para sua casa grandes histórias do cinema. Em junho, chegam filmes que falam sobre descobrir quem somos — com arte, música ou disputas por poder. Prepare-se para tramas fortes, cenas bonitas e atuações de tirar o fôlego.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro E-Pipoca! Saiba mais

Leia Mais em E-Pipoca: