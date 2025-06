Documentário sobre Rafael Miguel será lançado na Max E-Pipoca|Do R7 15/06/2025 - 10h16 (Atualizado em 15/06/2025 - 10h16 ) twitter

A Max acaba de anunciar sua nova série documental original: O Assassinato do Ator Rafael Miguel, que chega à plataforma no dia 31 de julho. A produção relembra o crime brutal que chocou o Brasil em 2019 e traz um olhar exclusivo sobre os bastidores do caso que voltou aos holofotes seis anos depois. Consulte a matéria completa no nosso parceiro E-Pipoca! Leia Mais em E-Pipoca: Destaques do Paramount+ no mês de junho

