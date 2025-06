Filme da Supergirl muda de nome; James Gunn explica o motivo

Mais uma mudança no novo Universo DC: o filme Supergirl: Woman of Tomorrow agora se chama apenas Supergirl. A decisão foi confirmada por James Gunn, chefe criativo do DC Studios, durante entrevista. Assim como aconteceu com Superman: Legacy — agora apenas Superman —, o novo título faz parte de uma abordagem mais direta adotada por Gunn e sua equipe. Segundo ele, essa simplificação tem a ver tanto com clareza quanto com uma avaliação criativa chamada “pré-mortem”.

