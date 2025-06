INCRÍVEL! James Gunn, diretor do novo Superman pediu ajuda de Zack Snyder em detalhe do filme David Corenswet com Superman em Superman (Divulgação / Warner Bros.)

Mesmo fora do novo universo da DC, Zack Snyder ainda teve voz na criação do novo Superman. James Gunn, diretor e chefe do estúdio, revelou que consultou o cineasta antes de bater o martelo sobre um dos detalhes mais polêmicos do traje: as famosas cuecas por cima da calça. Em entrevista à Fandango ao lado do novo Superman, o ator David Corenswet, Gunn contou que estava dividido sobre o uso das “sungas” e decidiu pedir conselho a quem já havia passado pelo mesmo dilema: Snyder, diretor de O Homem de Aço (2013).

Para saber mais sobre essa colaboração e o que isso significa para o novo filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro E-Pipoca.

Leia Mais em E-Pipoca: