James Gunn responde se já está trabalhando na sequência de Superman

Em entrevista recente James Gunn foi questionado sobre se já está trabalhando em uma sequência de Superman. No entanto, o diretor não foi claro em sua resposta sobre como será o próximo envolvendo o homem de aço. “É uma continuação de certa forma… Quero dizer, sim. Mas é uma sequência direta de Superman? Eu não diria isso exatamente“, disse Gunn em uma entrevista à Entertainment Weekly.

Para mais detalhes sobre o futuro do Superman e do DCU, consulte a matéria completa no nosso parceiro E-Pipoca.

Leia Mais em E-Pipoca: