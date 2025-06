Max e [adult swim] anunciam novas estreias de anime até o fim do ano E-Pipoca|Do R7 12/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 12/06/2025 - 17h37 ) twitter

As terças-feiras agora são dia de anime na Max! A plataforma de streaming anunciou a programação com várias séries queridas pelos fãs, como Haikyu!!, Black Clover, Blue Lock e outras, que vão estrear ao longo das próximas semanas até o fim do ano. Os episódios também vão passar no canal [adult swim]. Consulte no nosso parceiro E-Pipoca para saber mais sobre as novas estreias e o que vem por aí! Leia Mais em E-Pipoca: Prime Video anuncia novos atores na 3ª temporada de Os Anéis de Poder

