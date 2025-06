Netflix divulga teaser da nova animação Nos Seus Sonhos

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (12) o primeiro teaser de Nos Seus Sonhos, nova animação que chega à plataforma no dia 14 de novembro. A produção promete encantar o público com uma aventura repleta de emoção, humor e muita fantasia — tudo ambientado no universo imprevisível dos sonhos.

