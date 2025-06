Nico Parker comenta críticas à sua escalação como Astrid Nico Parker como Astrid em Como Treinar o Seu Dragão (Reprodução / Universal Pictures) E-Pipoca|Do R7 11/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 11/06/2025 - 17h37 ) twitter

Nico Parker comentou sobre as críticas nas redes sociais à sua escalação como Astrid no remake em live-action de Como Treinar o seu Dragão, devido à sua aparência diferente da personagem original. Em entrevista ao THR, a atriz disse compreender o apego dos fãs à versão animada, mas afirmou não se importar com quem rejeita a inclusão e mudanças. Aos 20 anos, Parker ressaltou que não dá importância a opiniões superficiais, como as relacionadas ao seu cabelo. Consulte a matéria completa no nosso parceiro E-Pipoca e saiba mais sobre a visão de Nico Parker sobre representatividade e mudanças no cinema! Leia Mais em E-Pipoca: Sessões de teste de Mortal Kombat 2 empolgaram os fãs

