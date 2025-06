One Piece recria um dos memes mais famosos da internet

O anime One Piece está atualmente no Arco de Egghead, com os últimos episódios dando um foco maior na história de Bartolomeu Kuma, um homem muito forte e de grande coração, que foi transformado em arma. E o episódio que foi ao ar neste domingo (15), recriou um dos memes mais famosos da internet.

