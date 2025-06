Prime Video anuncia novos atores na 3ª temporada de Os Anéis de Poder

O Prime Video anunciou que Andrew Richardson, Zubin Varla e Adam Young vão entrar para o elenco da terceira temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, que já começou a ser gravada no novo estúdio da série, o Shepperton Studios, no Reino Unido. Richardson fará parte do elenco fixo, enquanto Varla e Young terão papéis recorrentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro E-Pipoca e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em E-Pipoca: