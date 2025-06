Sandra Bullock apoiou Dakota Johnson após prêmio Framboesa de Ouro Dakota Johnson como Cassandra Webb em Madame Teia (Reprodução / Sony) E-Pipoca|Do R7 11/06/2025 - 17h38 (Atualizado em 11/06/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após Dakota Johnson ganhar o Framboesa de Ouro de Pior Atriz por Madame Teia, Sandra Bullock lhe enviou uma mensagem de voz bem-humorada e solidária, sugerindo que elas fizessem um brunch mensal entre “vencedoras do Framboesa de Ouro”. “Recentemente, na verdade, troquei mensagens – bem, recebi uma nota de voz – da Sandra Bullock, porque não sei se você sabe, mas eu ganhei o Framboesa de Ouro de Pior Atriz,” Johnson contou em um episódio do podcast The Good Hang (via GamesRadar+). Para saber mais sobre essa história e o apoio de Sandra Bullock, consulte a matéria completa no nosso parceiro E-Pipoca. Leia Mais em E-Pipoca: Sessões de teste de Mortal Kombat 2 empolgaram os fãs

Chris Evans desabafa sobre estar longe do MCU

Filmes e programas de TV de Tanner Buchanan: os principais destaques do ator