Confira quais são as principais estreias de março nos cinemas Os grandes lançamentos do mês incluem Branca de Neve e Mickey 17. O conteúdo Confira quais são as principais estreias de março nos... Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries|Do R7 05/03/2025 - 20h07 (Atualizado em 05/03/2025 - 20h07 )

Walt Disney Pictures (Foto: Instagram)

Março promete agitar os cinemas com estreias para todos os gostos. O aclamado diretor Bong Joon-ho, vencedor do Oscar por Parasita (2019), retorna com o aguardado Mickey 17, estrelado por Robert Pattinson. Já a Disney traz de volta um de seus maiores clássicos, agora em versão live-action: Branca de Neve.

