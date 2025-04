Confira uma lista de filmes para assistir nessa Páscoa Uma seleção de filmes encantadores para todas as idades, com opções de animações, comédias e aventuras, perfeitas para celebrar a Páscoa... Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries|Do R7 20/04/2025 - 07h25 (Atualizado em 20/04/2025 - 07h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Internet)

A Páscoa é uma época de celebração, renovação e, claro, diversão em família. Para muitos, além dos ovos de chocolate e das deliciosas refeições, o feriado também é uma oportunidade perfeita para reunir a família e aproveitar bons filmes. Seja para as crianças, para os adultos ou para todos juntos, há uma vasta gama de opções no universo do cinema que são ideais para essa época do ano.

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries e descubra a seleção completa de filmes para tornar sua Páscoa ainda mais especial!

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries:

12 doramas da Netflix curtinhos para assistir em um fim de semana

Páscoa na Cultura Pop: Como a data ganhou versões icônicas no cinema, TV e música

5 doramas da Netflix que fizeram muito sucesso