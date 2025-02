A Máscara da Morte Rubra | Sydney Sweeney negocia para estrelar adaptação de Edgar Allan Poe Conto de terror ganhará nova versão no cinema O post A Máscara da Morte Rubra | Sydney Sweeney negocia para estrelar adaptação de Edgar... O Vício|Do R7 21/01/2025 - 16h07 (Atualizado em 21/01/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sydney-Sweeney-Day-Drinker-Johnny-Depp

A A24 e a Picturestart estão se unindo para trazer uma nova e ousada versão de um clássico do terror: A Máscara da Morte Rubra, conto icônico de Edgar Allan Poe. O projeto, descrito como uma abordagem extremamente revisionista e com tons de humor negro, está em negociações com a atriz Sydney Sweeney (Euphoria, The White Lotus) para o papel principal, de acordo com o Deadline.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades sobre essa adaptação!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Warfare, novo filme de Alex Garland, ganha data de estreia nos EUA

Capitão América: Nova Ordem Mundial ganha novo vídeo de bastidores

Novo trailer de Mickey 17, com Robert Pattinson, será lançado amanhã