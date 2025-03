A Múmia | Laia Costa, de A Roda do Tempo, se junta ao elenco do terror Gravações já estão em andamento O post A Múmia | Laia Costa, de A Roda do Tempo, se junta ao elenco do terror apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 25/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Laia Costa, conhecida pela série A Roda do Tempo, foi confirmada no elenco da nova versão de A Múmia, de acordo com o Hollywood Reporter. A atriz se junta a Jack Reynor no filme de terror dirigido por Lee Cronin, o mesmo diretor de A Morte do Demônio: A Ascensão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades sobre o filme!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Kingdom Come: Deliverance II já vendeu 5 vezes mais que o jogo original

Assista ao primeiro trailer de O Ritual, filme estrelando Al Pacino e Dan Stevens

Fracasso? Rachel Zegler celebra Branca de Neve na liderança da bilheteria global