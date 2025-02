A Odisseia | Atores de Sons of Anarchy e The Good Doctor se juntam ao elenco Filme de Christopher Nolan está perto de iniciar gravações O post A Odisseia | Atores de Sons of Anarchy e The Good Doctor se juntam... O Vício|Do R7 10/02/2025 - 15h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 15h26 ) twitter

De acordo com o Deadline, os atores Jesse Garcia (Sons of Anarchy) e Will Yun Lee (The Good Doctor) se juntaram ao elenco de A Odisseia, de Christopher Nolan.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todos os detalhes!

