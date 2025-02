A Odisseia | John Leguizamo se junta ao elenco do filme de Christopher Nolan Filmagens começam em fevereiro O post A Odisseia | John Leguizamo se junta ao elenco do filme de Christopher Nolan apareceu primeiro... O Vício|Do R7 30/01/2025 - 18h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 18h27 ) twitter

John Leguizamo em A Odisseia

De acordo com informações compartilhadas por Jeff Sneider, John Leguizamo se juntou ao elenco do próximo longa-metragem do diretor Christopher Nolan, intitulado A Odisseia.

Para mais detalhes sobre este emocionante projeto, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

