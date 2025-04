Ainda Estou Aqui chega ao catálogo do Globoplay Vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional! O post Ainda Estou Aqui chega ao catálogo do Globoplay apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 08/04/2025 - 00h05 (Atualizado em 08/04/2025 - 00h05 ) twitter

Ainda Estou Aqui no Oscar

Vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, Ainda Estou Aqui chegou oficialmente ao catálogo do Globoplay. O aclamado drama foi dirigido por Walter Salles, de Central do Brasil.

