Akira Toriyama criou visual controverso de Vegeta em Dragon Ball GT

Dragon Ball GT foi um anime que gerou opiniões mistas dentro da base de fãs de Dragon Ball. Enquanto os fãs mais velhos reclamavam da tentativa do anime repetir algumas das aventuras de Goku, copiando até sagas inteiras, os fãs mais jovens cresceram vendo as aventuras de Goku, Pan e Trunks em diversos planetas, o que fez com que Dragon Ball Daima ganhasse espaço para ser aprovado pela Toei.

Para saber mais sobre a polêmica do visual de Vegeta e a influência de Akira Toriyama, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

