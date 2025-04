Além de Mikey Madison, astro e outras estrelas teriam recusado Star Wars: Starfighter Lista inclui Jesse Plemons, Jodie Comer e Greta Lee O post Além de Mikey Madison, astro e outras estrelas teriam recusado Star Wars... O Vício|Do R7 22/04/2025 - 14h46 (Atualizado em 22/04/2025 - 14h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Além de Mikey Madison, astro e outras estrelas teriam recusado Star Wars: Starfighter

Ao que parece, a Disney está tendo dificuldade para montar o elenco de Star Wars: Starfighter (2027), pois os astros e estrelas de Hollywood não parecem muito interessados no projeto.

Para mais detalhes sobre as recusas e o futuro do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Star Wars: Starfighter tem suposta trama revelada

Thunderbolts* se preparam para salvar o dia em novo teaser oficial

Mickey 17 está disponível em mídia digital no Brasil