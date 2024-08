Alien: Romulus Brilha com Selo Fresh no Rotten Tomatoes O novo filme da franquia, "Alien: Romulus", acaba de receber o selo Fresh do Rotten Tomatoes, destacando-se entre os lançamentos...

O Vício|Do R7 14/08/2024 - 17h56 (Atualizado em 14/08/2024 - 17h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌