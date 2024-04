Alioth, o poderoso vilão de Loki, invade o universo de Deadpool & Wolverine

Alto contraste

A+

A-

Alioth, vilão de Loki Alioth, vilão de Loki (O Vício - Cinema)

Alioth, um dos vilões mais poderosos da Marvel, está prestes a causar estragos no universo dos heróis mais desbocados e violentos: Deadpool e Wolverine. A presença imponente do temido personagem promete trazer muita ação e caos para a trama, colocando os anti-heróis em uma batalha épica contra as forças do mal.

Quer saber mais sobre a participação de Alioth em Deadpool & Wolverine? Consulte a matéria completa no Filmes - O Vício e descubra como essa fusão entre universos promete ser explosiva!

Leia mais em Filmes - O Vício

• Deadpool & Wolverine traz referência de Guerras Secretas

• Twisters | Detalhes oficiais da sequência são revelados

• Alioth marca presença em Deadpool & Wolverine

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.