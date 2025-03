Apesar das supostas polêmicas, Gal Gadot exalta experiência em Branca de Neve Ex-intérprete da Mulher-Maravilha deu vida à Rainha Má no remake da Disney O post Apesar das supostas polêmicas, Gal Gadot exalta experiência... O Vício|Do R7 24/03/2025 - 08h05 (Atualizado em 24/03/2025 - 08h05 ) twitter

Gal Gadot é Rainha Má no live-action de Branca de Neve

Gal Gadot não está muito preocupada com as críticas a respeito de sua atuação no recém-lançado remake de Branca de Neve, e apesar de polêmicas, atriz exalta sua experiência no live-action.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e descubra todos os detalhes sobre a nova adaptação!

