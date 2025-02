Após acusações de abuso, HQ que adapta obra de Neil Gaiman é cancelada Mais um cancelamento O post Após acusações de abuso, HQ que adapta obra de Neil Gaiman é cancelada apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 24/01/2025 - 22h26 (Atualizado em 24/01/2025 - 22h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após as recentes acusações de abuso e violência contra Neil Gaiman, a Dark Horse Comics optou por cancelar as edições restantes de sua última série com a editora.

Para mais detalhes sobre essa polêmica e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Hironobu Sakaguchi diz que seu próximo jogo será “um sucessor de Final Fantasy VI”

Wicked | Michelle Yeoh lamenta diretor do filme ter sido esnobado no Oscar

Surgem detalhes e reações sobre o novo filme de Paul Thomas Anderson