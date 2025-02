Após Furiosa, Mad Max: The Wasteland recebe atualização incerta de lançamento George Miller não está confiante que projeto saia do papel O post Após Furiosa, Mad Max: The Wasteland recebe atualização incerta de... O Vício|Do R7 28/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 28/02/2025 - 10h26 ) twitter

Mad Max The Wasteland

Depois do baixo desempenho de Furiosa (2024), as chances de Mad Max: The Wasteland ser produzido diminuíram, e uma nova atualização de George Miller parece provar tais especulações.

Para mais detalhes sobre o futuro de Mad Max: The Wasteland, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

