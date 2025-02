Após Nosferatu, Robert Eggers fará filme de lobisomem Projeto é intitulado Werwulf O post Após Nosferatu, Robert Eggers fará filme de lobisomem apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 22/01/2025 - 16h28 (Atualizado em 22/01/2025 - 16h28 ) twitter

Robert Eggers, diretor aclamado por filmes como A Bruxa, O Farol e O Homem do Norte, está se reunindo com a Focus Features após o sucesso estrondoso de Nosferatu. O filme de vampiro se tornou a segunda maior bilheteira do estúdio nos Estados Unidos, arrecadando US$ 90,5 milhões, ficando atrás apenas de Downton Abbey. A parceria agora se estende para um novo projeto, de acordo com o Deadline: Werwulf, um filme de lobisomem.

