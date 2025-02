Armor Wars está passando por mudanças profundas, diz rumor Ideias originais teriam sido completamente descartadas após o fracasso de Invasão Secreta O post Armor Wars está passando por mudanças... O Vício|Do R7 23/01/2025 - 19h47 (Atualizado em 23/01/2025 - 19h47 ) twitter

Armor-Wars-produtor-filme

Ao que parece, a Marvel Studios ainda não desistiu de produzir Armor Wars (Guerra das Armaduras), mas as ideias originais não devem mais ser executadas.

Para mais detalhes sobre as mudanças no projeto, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

