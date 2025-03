As Crônicas de Nárnia | Meryl Streep negocia papel no filme da Netflix Atriz pode dar vida a importante personagem O post As Crônicas de Nárnia | Meryl Streep negocia papel no filme da Netflix apareceu... O Vício|Do R7 31/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h06 ) twitter

Meryl Streep Nárnia

A atriz Meryl Streep está em negociações com a Netflix para fazer parte do elenco de As Crônicas de Nárnia.

