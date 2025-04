Avengers: Doomsday | Anthony Mackie está à caminho de Londres para o início das filmagens "E assim começa...", escreveu o ator O post Avengers: Doomsday | Anthony Mackie está à caminho de Londres para o início das filmagens... O Vício|Do R7 18/04/2025 - 14h46 (Atualizado em 18/04/2025 - 14h46 ) twitter

Anthony Mackie em Capitão América

O ator Anthony Mackie, o novo Capitão América do Universo Cinematográfico Marvel, compartilhou em suas redes sociais uma foto no avião, à caminho de Londres, para as filmagens de Avengers: Doomsday.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades sobre o filme!

